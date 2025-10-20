İstanbul'da tramvay durağının yanında kalan bir kişi ölü bulundu

- Eyüpsultan'da Vatan Tramvay Durağı yakınında çadırda yaşayan Bahrettin Tunçbağ ölü bulundu.
- Ölüm nedenini belirlemek için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Tunçbağ'a geçmişte dilencilik cezası verildiği öğrenildi.
İstanbul Eyüpsultan'da Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı öğrenilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Tunçbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçbağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
'DİLENCİLİK'TEN CEZA ALDIĞI ÖĞRENİLDİ
Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
Öte yandan Bahrettin Tunçbağ'a daha önceden dilencilik suçundan para cezası kesildiği öğrenildi.
Tunçbağ'ın ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor.