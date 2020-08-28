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    İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı

    Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 13:40
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 13:40
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    İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı

    İstanbul'da, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.

    EKİPLER OLAY YERİNDE

    Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yararılara ilk müdahale olay yerinde yaptı.

    Öte yandan, Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

    İstanbul da tramvay halk otobüsüne çarptı #1

    İstanbul da tramvay halk otobüsüne çarptı #2

    İstanbul da tramvay halk otobüsüne çarptı #3

    İstanbul da tramvay halk otobüsüne çarptı #4

    İstanbul da tramvay halk otobüsüne çarptı #5

    İstanbul da tramvay halk otobüsüne çarptı #6

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