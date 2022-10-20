- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da tramvay otomobile çarptı
İstanbul'da tramvay otomobile çarptı
Eyüpsultan'da kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşıya geçen otomobile tramvay çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 20.10.2022 - 18:57
- Güncelleme : 20.10.2022 - 19:06
İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde Alibeyköy'de 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi.
O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu.
DHA'nın aktardığına göre kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü.
İstanbul'da tramvay otomobile çarptı VİDEO