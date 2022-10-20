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    İstanbul'da tramvay otomobile çarptı

    Eyüpsultan'da kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşıya geçen otomobile tramvay çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 20.10.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 19:06
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    İstanbul'da tramvay otomobile çarptı

    İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde Alibeyköy'de 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi.

    O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı.

    Ölen ya da yaralanan olmadı

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu.

    DHA'nın aktardığına göre kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü.

    İstanbul'da tramvay otomobile çarptı VİDEO

    İstanbul da tramvay otomobile çarptı #1

    İstanbul da tramvay otomobile çarptı #2

    İstanbul da tramvay otomobile çarptı #3


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