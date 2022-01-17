İstanbul’da tramvayda yangın paniği kameraya yansıdı

İki farklı durakta tramvaylarda yaşanan yangın, yolcular arasında paniğe neden oldu. Panik anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda, iki tramvayda yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta çıkan yangınlar paniğe neden oldu.

Edirnekapı istasyonunda duran tramvayın vagonunu saat 11.30 sıralarında duman sardı.

Paniğe kapılan yolcular hızla tahliye edildi. Yaşanan panik anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Küçük çaplı yangın, yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Diğer yangın ise yine aynı hatta sefer yapan farklı bir tramvayda saat 11.00 sıralarında çıktı. Sultangazi'de bulunan Yenimahalle İstasyonu'nda, tramvayda dumanlar yükselmeye başladı.

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SEFERLER AKSADI

İstasyondaki görevli personellerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olay nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.