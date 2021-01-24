Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tüp dolu kamyon yola devrildi. Tüpler sokağa saçılırken, olası bir faciadan şans eseri dönüldü.

Saat 15.00 sıralarında İstanbul Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Keklik Sokak'ta tüplerle dolu olan kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyon, park halindeki bir araca çarpıp sokağın ortasında devrildi.

Kamyonun arkasındaki tüpler sokağa saçıldı. Kamyonet şoförü hafif şekilde yaralanırken, olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kamyonet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da tüp dolu kamyon devrildi ViDEO







POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

İtfaiye ve polis ekipleri ise sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önleminin ardından yola saçılan tüpleri toplayan itfaiye ekipleri sokakta herhangi bir patlamayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

OLAY AYNI KAMERADA

Öte yandan, olay anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde sokakta ilerleyen kamyonetin bir süre sonra devrildiği görülüyor. Devrilmenin etkisiyle tüplerin sokağa saçıldığı görülen görüntülerde çevrede bulunan vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu kameralara yansıyor.