Fatih’te aracına binen turist kadınların parasını “el çabukluğu” yöntemiyle çalan taksi şoförü ve “işbirlikçisi” olduğu ileri sürülen şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Çeçenistan uyruklu Eliza Saydulaeva adlı kadın ile beraberindeki arkadaşları, Eminönü’nden Taksim’e gitmek üzere bir ticari taksi sürücüsü ile 30 lira karşılığında anlaştı.

Taksim’e gelindiğinde aracın ön koltuğunda oturan Eliza Saydulaeva, cüzdanından çıkardığı 30 lirayı taksi sürücüsü Kahraman Patır’a uzattı.

PARA YIPRANMIŞ DEDİ

Turistin verdiği parayı ilk etapta “yıpranmış“ olduğunu gerekçe göstererek kabul etmeyen taksi şoförü, daha sonra cüzdanından yeni para çıkaran turistin elindeki 4 bin dolar parayı iddiaya göre “el çabukluğu” ile çaldı.

YAN TARAFINA ATTI

Turist kadın ile taksi şoförü Kahraman Patır arasında otomobil içinde arbede yaşanırken, sürücü “yankesicilik“ yöntemiyle aldığı paraları hemen şoför koltuğunun yan tarafına atarak ortadan kaybetti.

Hırsızlık olayını ilk anda fark etmeyen kadın ile arkadaşları, yaşanan arbedenin ardından taksiden inmeye kalktı.

Turistlerin indiğini fırsat bilen “işbirlikçi” konumdaki Cem K. adlı bir başka şüpheli, hemen aracın yanına yaklaşarak turistlere “yardımcı” olmak bahanesiyle taksiye bindi.

İstanbul'da turistlerden 4 bin dolar çalan taksici kamerada VİDEO

PARAYI PAYLAŞTILAR

Daha sonra yankesici taksici Kahraman Patır ile ‘işbirlikçisi’ Cem K. olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışırken, iki şüpheli, turistlerden elde ettikleri hırsızlık paralarını paylaşmaya başladı.

Soyulduklarını fark eden turistler, polisi arayarak taksi şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi.

POLİS İNCELEME YAPTI

155 polis ihbar hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu taksi sürücüsünün, Çeçenistan uyruklu yolcuların 4 bin dolar parasını el çabukluğu yöntemiyle çaldığı şikayeti üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLERDEN YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayın faillerine ulaşmak için güvenlik kameralarından taksinin geçtiği güzergahta saatlerce iz sürdü. Her kareyi titizlikle inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, zanlıları Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

AYNI SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI

Yankesici taksi sürücüsü ile işbirlikçisi, sorgulanmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro’ya götürüldü. Zanlıların emniyette yapılan sorgulamasında taksi şoförü Kahraman Patır’ın, 2020 yılında meydana gelen 1 “dolandırıcılık” ve 1 “yankesicilik” olayına daha karıştığı tespit edildi.

TAKSİCİ TUTUKLANDI

Her iki şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şüphelilerden Cem K. hakkında “adli kontrol hükümleri“ uygulandı.

Yankesicilik olayını işlediği güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan taksi şoförü Kahraman Patır ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.