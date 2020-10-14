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    İstanbul'da turistleri hedef alan 3 kadın hırsız kamerada

    İstanbul'da "yankesicilik" yöntemiyle turistlerin paralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden, 2'si tutuklandı.
    • AA
    • 14.10.2020 - 11:35
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 11:35
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    İstanbul'da turistleri hedef alan 3 kadın hırsız kamerada

    Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül'de ABD'li turistlerin Dolmabahçe Sarayı'ndan çıktığı esnada maruz kaldığı hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

    Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Hatice Ö, Yaren Ç. ve Sevda Y.'yi gözaltına aldı.

    3 KADININ 113 SUÇ KAYDI VAR

    Yakalanan Hatice Ö.' nün 24, Yaren Ç.'nin 76, Sevda Y.'nin 13 yankesicilik suçundan toplam 113 kaydı olduğu belirtildi.

    İstanbul'da turistleri hedef alan 3 kadın hırsız ViDEO

    Şüphelilerin, çoğunluğu "yankesicilik" yöntemiyle olmak üzere turistlerden 9 farklı olayda toplamda 86 bin lira, 4 bin 100 dolar ve yaklaşık 65 bin lira değerinde altın çaldıkları polis ekiplerinin yaptığı çalışmada tespit edildi.

    turist

    76 SUÇ KAYDI OLAN SERBEST KALDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hatice Ö. ve Sevda Y. tutuklanırken, Yaren Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    turist

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