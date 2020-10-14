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- İstanbul'da turistleri hedef alan 3 kadın hırsız kamerada
İstanbul'da turistleri hedef alan 3 kadın hırsız kamerada
- AA
- 14.10.2020 - 11:35
- Güncelleme : 14.10.2020 - 11:35
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül'de ABD'li turistlerin Dolmabahçe Sarayı'ndan çıktığı esnada maruz kaldığı hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Hatice Ö, Yaren Ç. ve Sevda Y.'yi gözaltına aldı.
3 KADININ 113 SUÇ KAYDI VAR
Yakalanan Hatice Ö.' nün 24, Yaren Ç.'nin 76, Sevda Y.'nin 13 yankesicilik suçundan toplam 113 kaydı olduğu belirtildi.
İstanbul'da turistleri hedef alan 3 kadın hırsız ViDEO
Şüphelilerin, çoğunluğu "yankesicilik" yöntemiyle olmak üzere turistlerden 9 farklı olayda toplamda 86 bin lira, 4 bin 100 dolar ve yaklaşık 65 bin lira değerinde altın çaldıkları polis ekiplerinin yaptığı çalışmada tespit edildi.
76 SUÇ KAYDI OLAN SERBEST KALDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hatice Ö. ve Sevda Y. tutuklanırken, Yaren Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.