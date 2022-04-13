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İstanbul'da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı

İstanbul'da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı

Turistleri takip ettikleri otel ve AVM'lerde çanta çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalanırken, bir turistin çantasını aldıkları anlar da kameraya yansıdı.