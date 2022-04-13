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- İstanbul'da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı
İstanbul'da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 14:13
Kentte asayişi sağlamaya yönelik çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri, İstanbul'daki hırsızlık ihbarlarını değerlendirdi.
İstanbul'da otel ve alışveriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheleri inceledi. Görüntülerde, turistlerin otel lobisinde çantalarını çalarak kaçtıkları görüldü.
2 kadın ve 2 erkek gözaltına alındı
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Aylin Y. (30), Pınar B. (47), Fatih K. (27), Mert A. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
11 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi
Gözaltına alınan şüphelilerin daha öncede İstanbul’un Sarıyer, Şişli ve Fatih ilçelerinde toplam 11 hırsız olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
Kadınlardan biri tutuklandı
Şüphelilerden Aylin Y.'nin (30) ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.