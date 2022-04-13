Petrol
106.09
1.39%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
585.077
-1.92%
BTXN Coin
30.30
-4.11%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    İstanbul'da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı

    Turistleri takip ettikleri otel ve AVM'lerde çanta çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalanırken, bir turistin çantasını aldıkları anlar da kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı

    Kentte asayişi sağlamaya yönelik çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri, İstanbul'daki hırsızlık ihbarlarını değerlendirdi.

    İstanbul'da otel ve alışveriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheleri inceledi. Görüntülerde, turistlerin otel lobisinde çantalarını çalarak kaçtıkları görüldü.

    2 kadın ve 2 erkek gözaltına alındı

    Kimlikleri tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Aylin Y. (30), Pınar B. (47), Fatih K. (27), Mert A. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    İstanbul da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı #1

    11 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi

    Gözaltına alınan şüphelilerin daha öncede İstanbul’un Sarıyer, Şişli ve Fatih ilçelerinde toplam 11 hırsız olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

    Kadınlardan biri tutuklandı

    Şüphelilerden Aylin Y.'nin (30) ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

    İstanbul da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı #2

    İstanbul da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı #3

    İstanbul da turistlerin çantalarını çalanlar yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Gelin adayı Solmaz Çiros'un son pozunu görenin nevri döndü! 'Kimden hamilesin'
    Medya

    Gelin adayı Solmaz Çiros'un son pozunu görenin nevri döndü! 'Kimden hamilesin'

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Şanlıurfa’da bebeğe cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da bebeğe cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı

    Görüş Bildir