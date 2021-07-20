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    İstanbul'da turistlerin parasını çalan taksici yakalandı

    Turistlerin paralarını ve cep telefonunu çaldıktan sonra kaçan sürücü, aracının plakasından tespit edildi.
    • İHA
    • 20.07.2021 - 09:33
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    İstanbul'da turistlerin parasını çalan taksici yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de turistler, bir taksici tarafından soyuldu.

    Farklı zamanlarda M.D. ve I.M.P. isimli yabancı uyruklu turistleri hedefine alan ticari taksi sürücüsü, turistlerden 350 euro, 1000 TL ve cep telefonu çalarak kaçtı.

    PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

    Farklı zamanlarda yaşanan olaylar sonrasında soyulduklarını anlayan turistler, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

    Turistlerin ihbarı üzerine harekete geçerek, olayın yaşandığı yerde güvenlik kamerası görüntülerini inleyen ekipler, ticari taksinin plakasını belirleyerek, sürücünün İ.Ç. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

    Şişli’de turistleri soyan taksici yakalandı ViDEO

    SERBEST BIRAKILDI

    Sürücü İ.Ç. yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Şişli’de turistler ve taksici arasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, ticari taksi sürücüsünün beklediği sırada turistlerin geldiği aracın bagajının açıldığı ve daha sonra tekrar açılıp kapatıldığı görülüyor.

    İstanbul da turistlerin parasını çalan taksici yakalandı #1

    İstanbul da turistlerin parasını çalan taksici yakalandı #2

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