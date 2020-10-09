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    İstanbul'da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı

    Dolu yağışı alarmı yapılan İstanbul'da aracını korumak için Türk bayrağını branda olarak kullanan şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 17:46
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    İstanbul'da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı

    İstanbul Fatih'te aracını doludan korumak için üzerine Türk Bayrağı seren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ‘tekniker’ olarak görev yapan 35 yaşındaki Hüsnü Y. hakkında soruşturma açılmıştı.

    Tepki gören davranışının ardından hakkında soruşturma başlatılan Hüsnü Y., "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.

    "ART NİYETLİ YAPMADIM"

    Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi’ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.

    İstanbul'da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı VİDEO


    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.’den alınarak emniyete götürüldü.

    İstanbul da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı #1

    İstanbul da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı #2

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