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- İstanbul'da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı
İstanbul'da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı
- DHA
- 09.10.2020 - 17:46
İstanbul Fatih'te aracını doludan korumak için üzerine Türk Bayrağı seren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ‘tekniker’ olarak görev yapan 35 yaşındaki Hüsnü Y. hakkında soruşturma açılmıştı.
Tepki gören davranışının ardından hakkında soruşturma başlatılan Hüsnü Y., "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.
"ART NİYETLİ YAPMADIM"
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi’ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.
İstanbul'da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı VİDEO
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.’den alınarak emniyete götürüldü.