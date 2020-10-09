Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da Türk bayrağını branda gibi kullanan şahıs gözaltına alındı

Dolu yağışı alarmı yapılan İstanbul'da aracını korumak için Türk bayrağını branda olarak kullanan şahıs gözaltına alındı.