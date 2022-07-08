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İstanbul’da, Türk erkekleri ile yabancı kadınlar yumruk yumruğa kavga etti

İstanbul’da, Türk erkekleri ile yabancı kadınlar yumruk yumruğa kavga etti

76D numaralı otobüste yer verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, Türk erkekleri ile yabancı kadınlar yumruk yumruğa kavga etti. O anlar, saniye saniye görüntülendi.