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    İstanbul’da, Türk erkekleri ile yabancı kadınlar yumruk yumruğa kavga etti

    76D numaralı otobüste yer verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, Türk erkekleri ile yabancı kadınlar yumruk yumruğa kavga etti. O anlar, saniye saniye görüntülendi.
    • 08.07.2022 - 12:11
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    İstanbul’da, Türk erkekleri ile yabancı kadınlar yumruk yumruğa kavga etti

    İstanbul’da geçtiğimiz gün, Bahçeşehir'den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste, iddialara göre yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

    Yolcular ayırmaya çalıştı Kadınlar koltuklarından kalkıp üzerlerine yürüyen şahısların arkalarından saldırdı.

    İHA’nın haberine göre; tarafların ayrılması için diğer yolcular araya girmeye çalıştı.

    Olay anları kamerada

    Olay anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, vatandaşlardan birinin “Ben boksörüm sakin” diyerek ortalarda gezdiği görüldü.

    İstanbul’da, Türk erkekleri ile yabancı kadınlar yumruk yumruğa kavga etti VİDEO

    İstanbul’da, Türk erkekleri ile yabancı kadınlar yumruk yumruğa kavga etti #1


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