İstanbul'da tutukluk yapan silah ölümden kurtardı

Eski patronuna mermi yağdıran saldırganın silahı tutukluk yaptı. Saldırıya uğrayan kişi ölümden döndü.

İstanbul Maltepe'de bir kişi, alacağı olduğunu öne sürdüğü eski patronuna kurşun yağdırdı.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre 32 yaşındaki Recep D.'nin eski patronundan alacağı vardı.

48 yaşındaki Celal Gümüş sabah iş yerine giderken, yolu D. tarafından kesildi.

4 EL ATEŞ ETTİ

D., Gümüş'e kurşun yağdırmaya başladı. Recep D.'nin bacaklarına 4 kurşun sıktığı Celal Gümüş yere yığıldı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Ancak D. tetiğe tekrar bastı. Silah tutukluk yapınca Celal Gümüş ölümden döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Yaralı Gümüş, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı. Salgırgan ise polise teslim oldu.