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    İstanbul'da ucuz halı izdihama neden oldu

    Ümraniye'de açılışı yapılan zücaciye mağazasında yapılan indirim izdihama neden oldu. Kapıların açılmasıyla birlikte 10 liraya satılan halıları almaya çalışanlar ezilme tehlikesi geçirdi.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 19:00
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    İstanbul'da ucuz halı izdihama neden oldu

    İstanbul Ümraniye'de bulunan Atatürk Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen zücaciye mağazasında, ürünlerde ilk güne özel indirim uygulandı. İndirimden faydalanmak isteyenler açılışa yoğun ilgi gösterdi.

    Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı.

    10 LİRAYA HALI ALMAK İSTEYENLER EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

    İlk güne özel halı fiyatlarının 10 lira olduğunu duyurması üzerine izdiham oluştu. Mağazada yaşanan yoğunluk nedeniyle halılar kamyonetten dağıtılmaya başlandı.

    Bu sefer de halı almaya çalışanlar kamyonetin önünde yoğunluk oluşturdu. Kalabalık arasında kalan bir çocuk güçlükle çıkarıldı. Küçük çocuk gözyaşlarını tutamazken, annesi, "Ucuz halı alma isterken, çocuk eziliyordu az kalsın. Korktu ama iyi bir şey yok" diye konuştu.

    "BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

    Ayşe Çakır ise, "Ben böyle bir şey görmedim. Bir de gözleri doymuyor. 3 alıyor, 5 alıyor gidiyor. Sonra bir daha geliyor. İzdiham oldu, canlarından olacaklar" dedi.

    Halıyı mağazaya getiren firma çalışanı Mert Dokay, "200-300 liralık halıları bugün açılışa özel 10 liradan veriyoruz. Bayağı bir yoğunluk, izdiham var" şeklinde konuştu.

    Onlarca halı dakikalar içinde tükendi.

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