İstanbul’da uslanmayan otomobil hırsızı yeniden tutuklandı

Avcılar ve Küçükçekmece'de park halindeki iki aracı çalan hırsızlık zanlısı yakalandı. Şüphelinin, daha önce de otomobil hırsızlığı suçundan hapiste yattığı öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 Ağustos'ta Avcılar'da, 21 Ağustos'ta ise Küçükçekmece'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

Ekipler, hırsızlığın yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti.

Polis, kimliği tespit edilen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevinden çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam etti İZLE

EVİNDE KISKIVRAK YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, iki ilçede meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlenen Mustafa I. (46), ikametine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Emniyette sorgulanan Mustafa I.'nın 51 adet suç kaydı olduğu, daha önce de benzer suçlardan 2 yıl hapiste yattığı belirlendi. Hapisten çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam ettiği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

İki ilçede meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak yargılanan Mustafa I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.