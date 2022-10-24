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    İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi

    İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy D-100 karayolunda usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
    • 24.10.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 20:36
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    İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi

    İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

    Emniyet şeridinde durdurulan araçların izinleri ve belgeleri tek tek incelendi.

    Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi

    İHA'nın haberine göre polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

    İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi VİDEO

    İstanbul da usulsüz çakar ve siren denetimi #1

    İstanbul da usulsüz çakar ve siren denetimi #2

    İstanbul da usulsüz çakar ve siren denetimi #3


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