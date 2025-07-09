İstanbul'da usülsüz seçimle lüks siteyi ele geçirmeye çalıştılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde site yönetim krizlerine bir yenisi daha eklendi.

Binlerce kişinin yaşadığı bir sitede yönetim krizi nedeniyle ortalık karıştı.

RESMİ OLMAYAN SEÇİMİ KAZANIP SİTEYE GELDİLER

Akevler Mahallesi'nde binlerce kişinin yaşadığı lüks sitede yaşanan olayda resmi seçimlere yaklaşık 1 ay olmasına rağmen usülsüz bir seçim yapıldı.

Resmi olmayan seçimler sonucunda yönetimi kazanan şahıslar ise kalabalık bir grupla siteye geldi.

O ANLAR KAMERADA

Onlarca şahıs çilingir eşliğinde yönetim ofisine girerken, müdahale etmek isteyen bir kişiyi de yaka paça dışarı attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine ise çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.