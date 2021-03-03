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    İstanbul'da uygulamada şaşkına çeviren 'çakar' savunması

    Taksim'de polis ekipleri tarafından kapsamlı bir şekilde “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 14:59
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    İstanbul'da uygulamada şaşkına çeviren 'çakar' savunması

    İstanbul 'un çeşitli noktalarında özel harekat destekli asayiş denetimi yapıldı. Havadan da helikopter ile desteklenen denetimler gerçekleştirildi.

    Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, özel harekat destekli emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce asayiş denetimi yapıldı.

    EKİPLER, TAKSİM'DE DENETİME ÇIKTI

    Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini polisler sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi.

    Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

    "KULLANMIYORUM, SADECE ÇOCUĞUMA GÖSTERDİM"

    Polis ekiplerinin şüpheli olarak durdurduğu bir araçta arama yapıldı. Araçtaki aramalar sonucu bir adet bıçak bir adet sopa ve bir adet çakar çıktı. “Çakar kullanmıyorum o sadece çocuğum için göstermiştim ödevi vardı onun için yapmıştım” dedi.

    İstanbul da uygulamada şaşkına çeviren çakar savunması #1

    "BIÇAK AV İÇİN, SOPA DA KAVGA ANINDA"

    Bıçak ve sopa için ise şu ifadeleri dile getirdi “Bıçak kullanılan bir şey değil, ava gidiyorum onun için yanımda. Sopa da herhangi bir kavga anında kendimi korumak için” ifadelerini kullandı.

    İstanbul da uygulamada şaşkına çeviren çakar savunması #2

    İstanbul da uygulamada şaşkına çeviren çakar savunması #3

    İstanbul da uygulamada şaşkına çeviren çakar savunması #4

    İstanbul da uygulamada şaşkına çeviren çakar savunması #5

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