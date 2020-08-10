İstanbul'da uyuşturucu dağıtan zehir taciri yakalandı

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Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucuyu sokak satıcılarına dağıtma hazırlığında olan şahsa operasyon düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.Ç. isimli bir şahsın yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde torbacılara dağıtacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Yaklaşık 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüpheli S.Ç.’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi, Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi'nde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi.

Belirlenen adres çevresinde beklemeye başlayan jandarma ekipleri, şahsın aracıyla evden çıkması üzerine yakın takibe başladı.

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YAKALANDI

Şüpheli, Kağıthane ilçesinde durdurularak yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalara narkotik köpeği 'Atak' da katıldı. Atak'ın aracın bagaj kısmında tepki vermesi üzerine arama bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Bagajda bulunan stepne yerine gizlenmiş vaziyette 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo kokain ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine araştırmaya devam ediliyor.