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- İstanbul'da uyuşturucu dağıtan zehir taciri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu dağıtan zehir taciri yakalandı
- İHA
- 10.08.2020 - 11:55
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.Ç. isimli bir şahsın yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde torbacılara dağıtacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI
Yaklaşık 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüpheli S.Ç.’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi, Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi'nde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi.
Belirlenen adres çevresinde beklemeye başlayan jandarma ekipleri, şahsın aracıyla evden çıkması üzerine yakın takibe başladı.
İstanbul'da uyuşturucu dağıtan zehir taciri yakalandı
YAKALANDI
Şüpheli, Kağıthane ilçesinde durdurularak yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalara narkotik köpeği 'Atak' da katıldı. Atak'ın aracın bagaj kısmında tepki vermesi üzerine arama bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Bagajda bulunan stepne yerine gizlenmiş vaziyette 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo kokain ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine araştırmaya devam ediliyor.