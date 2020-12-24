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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar bulundu

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 123 kilo esrar, 45 bin hap ve 161 kilo kenevir bitki parçaları ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 11:16
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 11:37
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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar bulundu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu ticareti yapan zanlıları tespit etti.

    İlçede uyuşturucu satan şahısları ve adresleri belirleyen emniyet ekipleri, önceki gün operasyonun düğmesine bastı.

    Operasyonda 161 kilo 700 gram hint keneviri bitki parçaları, 123 kilo 420 gram toz halinde esrar, 45 bin extacy hap ve 1 tabanca ile bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında uyuşturucular ile bağlantılı olduğu belirlenen M.E. (22), M.Ş. (36) ve N.S. (34) adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar bulundu ViDEO

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar bulundu #1

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar bulundu #2

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar bulundu #3

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