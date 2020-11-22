İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1’i çocuk 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” ihbarı üzerine Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 1’i çocuk 12 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada evde 12 parça satışa hazır 16 gram eroin, 100 gram metamfetamin, 16,8 gram bonzai, 1 adet hap, saksıda ekili 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ATAŞEHİR'DE İKİNCİ OPERASYON

Yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, Ataşehir’de bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı VİDEO

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haklarında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan işlem yapılan 13 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan 19 Kasım’da adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



