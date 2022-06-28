Petrol
113.08
1.89%
Euro
17.621
0.54%
Dolar
16.6477
0.74%
Altın
975.83
0.72%
Borsa
255
0.84%
Bitcoin
351.200
-2.28%
BTXN Coin
7.15
-0.55%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı kararı

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede operasyon düzenlendi.
    • 28.06.2022 - 07:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı kararı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    45 adrese baskın

    AA'nın haberine göre; çalışmaların ardından sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

    Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı kararı #1

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı kararı #2

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı kararı #3

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı kararı #4

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı kararı #5

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı kararı #6


    İlginizi Çekebilir

    Önder Karaveli Eskişehirspor'un kutlamalarına katıldı
    Transfer dosyası

    Önder Karaveli Eskişehirspor'un kutlamalarına katıldı

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Videolu paylaşım yapan fenomen avukata ceza yok
    3. Sayfa

    Videolu paylaşım yapan fenomen avukata ceza yok

    Görüş Bildir