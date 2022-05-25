İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: İranlı baron yakalandı

İstanbul polisi son operasyonuyla 1️ ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirerek Türkiye tarihinde rekora imza attı. İran uyruklu R.K. ve ortakları gözaltına alındı.

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor...

Peş peşe yapılan başarılı operasyonlarla birçok çete yakayı ele veriyor.

Son operasyonda ise İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi.

Süleyman Soylu: Tek seferde rekor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haberi "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi." ifadesini kullandı.

İranlı baron ve çetesi çökertildi

Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini belirten Bakan Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü tebrik etti.