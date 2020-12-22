Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerden birinde 30 metre derinliğinde tünel tespit edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, çalışmalar kapsamında 55 şüpheliyi tespit etti.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Özel Harekat polislerinin desteğiyle 51 adrese 500 polisle, Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

45 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, 45 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyona helikopter de destek verirken, drone ile baskın yapılan evlerde keşif yapıldı. Balat Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride herhangi bir şüpheliye rastlamadı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda tünel bulundu ViDEO

EVİN İÇİNDE TÜNEL BULUNDU

Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu evin içerisinde yaklaşık 30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunan bir tünel buldu. Tünelin bir kısmına kadar giden özel harekat polisi, kalan kısmının su ile dolu olması nedeniyle ilerleyemedi.

Polis tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimalini değerlendiriliyor.