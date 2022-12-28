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- İstanbul'da uyuşturucu satan şahsın aracında mıknatıslı düzenek
İstanbul'da uyuşturucu satan şahsın aracında mıknatıslı düzenek
- 28.12.2022 - 11:18
İstanbul Maslak'ta dün saat 04.00'te sıralarında, denetim yapan motosikletli yunus timleri, durdurdukları araçta uyuşturucu olduğundan şüphelendi.
Polis, araç sürücüsü Berkant M.Y. ile yanındaki Ozan K.'yi aşağıya indirdi. Araçta kapsamlı arama yapan polis, torpido gözünün arkasında mıknatıslı bir bölme yapıldığını tespit etti.
Yerleştirilen mıknatısa telefonun arkası yaklaştırılarak açıldı
Polis, aracın çalışır vaziyette iken yakıt kadranı, ekran parlaklık göstergesini ayarladıktan sonra şoför kapısının cam açma kapama düğmeleri üzerine yerleştirilen bir mıknatısa, şüphelilere ait cep telefonunun arkasını yaklaştırarak bölmeyi açmayı başardı.
İstanbul'da uyuşturucu satan şahsın aracında mıknatıslı düzenek VİDEO
Uyuşturucu, silah ve bir miktar para bulundu
Polis açılan gözde satışa hazır halde paketlenmiş 22 gram marijuana, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 2 cep telefonu ile 12 bin 350 lira para ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
DHA'nın aktardığına göre şüphelilerin emniyetteki görüntüleri devam ediyor.