Euro
11.2135
1.21%
Dolar
9.6257
1.32%
Altın
553.39
1.5%
Borsa
1.457
0.09%
Bitcoin
603.500
0.56%
BTXN Coin
21.37
-1.97%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu

    Uyuşturucu madde satışı nedeni ile baskın düzenlenen kentlerde, 10 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu

    Güvenlik güçleri yurt genelinde uyuşturucu kapsamlı operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, farklı tarihlerde madde satışı yapıldığı belirlenen adreslere baskın düzenledi.

    10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    16 Ekim'de Zeytinburnu, 19 Ekim'de ise Arnavutköy, Eyüpsultan ve Maltepe'de yapılan operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu ViDEO

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu #1

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Torbacı olarak tabir edilen şahısların evlerinde; 4 kilo 134 gram uyuşturucu madde, 72 adet uyuşturucu hap, 2 şişe amonyak, 6 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca,196 adet fişek,12 adet cep telefonu, 16 bin 885 lira ele geçirildi.

    8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu #2

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu #3

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir