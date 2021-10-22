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- İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu
- DHA
- 22.10.2021 - 09:10
- Güncelleme : 22.10.2021 - 10:03
Güvenlik güçleri yurt genelinde uyuşturucu kapsamlı operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, farklı tarihlerde madde satışı yapıldığı belirlenen adreslere baskın düzenledi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
16 Ekim'de Zeytinburnu, 19 Ekim'de ise Arnavutköy, Eyüpsultan ve Maltepe'de yapılan operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu ViDEO
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Torbacı olarak tabir edilen şahısların evlerinde; 4 kilo 134 gram uyuşturucu madde, 72 adet uyuşturucu hap, 2 şişe amonyak, 6 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca,196 adet fişek,12 adet cep telefonu, 16 bin 885 lira ele geçirildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.