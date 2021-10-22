Uyuşturucu madde satışı nedeni ile baskın düzenlenen kentlerde, 10 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri yurt genelinde uyuşturucu kapsamlı operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, farklı tarihlerde madde satışı yapıldığı belirlenen adreslere baskın düzenledi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

16 Ekim'de Zeytinburnu, 19 Ekim'de ise Arnavutköy, Eyüpsultan ve Maltepe'de yapılan operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın düzenlendi: 8 tutuklu ViDEO







ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Torbacı olarak tabir edilen şahısların evlerinde; 4 kilo 134 gram uyuşturucu madde, 72 adet uyuşturucu hap, 2 şişe amonyak, 6 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca,196 adet fişek,12 adet cep telefonu, 16 bin 885 lira ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.









