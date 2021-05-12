İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 24 şüpheli yakalandı

19 ilçede uyuşturucu suçuna karıştığı yönünde aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de güvenlik güçleri, uyuşturucuya karşı mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aranan Şahıslar ve Adli işlemler Büro Amirliği görevlilerince, bugün sabah 06.30'da İstanbul'da 19 ilçede bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçlarından haklarında arama kararı bulunan toplam 24 kişi gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ile uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

















