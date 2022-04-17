İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Ticari takside uyuşturucu taşıdıkları belirlenen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklanırken, şahıslara yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, Silivri Kapı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin ticari taksi ile taşındığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; Yapılan çalışma sonucunda ticari taksi sürücüsü M.F.K. ve uyuşturucu maddeleri teslim alacağı tespit edilen Ö.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alındılar

M.F.K. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu maddeleri Mahmutbey Mahallesi Taş Ocağı Yolu Caddesi'nde bulunan bir ikametten temin ettiği belirlendi.

Bahse konu ikamete yapılan operasyonda, uyuşturucu maddeleri temin etiği belirlenen S.Ç. ve S.B. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu ve 6 bin 730 lira ele geçirildi

Ticari taksi ve ikamette yapılan aralamalarda; 2 bin 379 gram marihuana, 7 adet sentetik hap, 56 adet her biri satışa hazır halde 45 gram taş kokain, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 16 adet fişek, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 730 TL para ele geçirildi.

3 tutuklama

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan S.Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.F.K., Ö.S. ve S.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.