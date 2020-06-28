İstanbul'da uyuşturucudan ölen çocuk için 3 gözaltı

Babalar gününde terk edilmiş binada ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun babası, oğlunun ölümünün araştırılmasını istedi.

Babasından harçlık alıp dışarı çıkan Şafak G.'nin babası, oğlunun ölümünün şüpheli olduğunu, olayın cinayet olabileceğini iddia etti.

21 Haziran'da Arnavutköy'e bağlı Hadımköy Hastane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Atakan G'nin 15 yaşındaki oğlu Şafak G., Babalar Günü'nde babasından harçlık alarak evden çıktı. Zorla uyuşturucu kullandırılan Şafak G., fenalaşarak terk edilmiş bir binaya kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Şafak G'nin durumunu görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine küçük çocuk hastaneye sevk edildi ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEZARDAN ÇIKARILARAK OTOPSİSİ YAPILDI

Ailesine teslim edilerek toprağa verilen Şafak G.'nin ölümünü şüpheli gören baba savcılığa şikayette bulunarak, oğlunun mezarını açtırdı. Otopsisi yapılan Şafak G., 26 Haziran'da tekrar Hadımköy Mezarlığı'na defnedildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayla ilgili çalışma yürüten polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tugay A. ismindeki şüpheli, kendisine gelmesi için Şafak G.'yi evine götürerek banyo yaptırdığını ancak ayılmadığı için diğer arkadaşı U.D. ile beraber terk edilmiş binaya getirerek aileye ve polise haber verdiğini söyledi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLU, 2'Sİ SERBEST

Tugay A. kasten adam öldürme suçundan Metris Cezaevi'ne götürülmek üzere tutuklanırken, çocuğun kendisine getirilmesi sırasında evde bulunan eşi ile diğer şüpheli U.D serbest bırakıldı.

"HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN"

Oğlunun öldürülerek bir cinayete kurban gittiği belirten baba, bunu yapanların en ağır cezayı almasını istediğini dile getirerek, “Evlat acısıyla yaşıyorum. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. Oğlum 15 yaşındaydı. Olay günü babalar günüydü. Oğlum benden 400 lira para istedi. Ben de dayanamadım verdim parayı. Ertesi sabah kız kardeşim gelip bana oğlumun başına gelenleri söylediğinde yıkıldım, şoka girdim. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Analar, babalar ağlıyor. Çocuğumun hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Otopsi sonuçları henüz elime geçmedi. Bütün savcılara buradan sesleniyorum, biz yandık, gençler yanmasın” ifadelerini kullandı.

"ZORLA TUTULUP, ZORLA İÇİRİLDİ"

Şafak G'ye uyuşturucu maddenin zorla içirildiğini söyleyen mahalleden bazı arkadaşları da, “Bizim kardeşimiz, arkadaşımızdı. Mahallemizin çocuğuydu. Zorla uyuşturucu içirildi. Zorla tutulup, zorla içirildi. Kardeşimizin cebinde parası olduğunu bildikleri halde, bilerek kardeşimizi bu kötülüğün içine çektiler. Tek isteğimiz, sorumluların gerekli cezayı almasıdır. Müebbet yemelerini istiyoruz” dediler.













