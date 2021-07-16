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    İstanbul’da uyuşturucuyu sıvılaştırıp içecek gibi saklayan şahıs tutuklandı

    Yurt dışından getirdiği uyuşturucuyu satışa sunma hazırlığında olan M.K.’nın adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu maddelerin sıvılaştırılarak içecek görünümü verildiği belirlendi.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 11:22
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    İstanbul’da uyuşturucuyu sıvılaştırıp içecek gibi saklayan şahıs tutuklandı

    İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu M.K. isimli şahsın yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satışa sunma hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

    Fiziki ve teknik takiple, M.K.’nın Bakırköy ve Fatih ilçelerinde ev kiraladığı bilgisine ulaşıldı.

    M.K.’nın bu adreslerden, irtibatta olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.

    EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

    Harekete geçen jandarma ekipleri, M.K.'nın kiraladığı evlere eş zamanlı baskın düzenledi.

    Evlerde yapılan aramalarda, sıvı haldeki uyuşturucu maddelerin buzdolabının derin dondurucu bölümünde gizlediği, uyuşturucu maddelere içecek görüntüsü vermek için plastik pet şişelere koyulduğu görüldü.

    İstanbul’da uyuşturucuyu sıvılaştırıp içecek gibi saklayan şahıs tutuklandı #1

    KLOZETE DÖKTÜ

    Jandarma ekiplerini karşısında görünce panikleyen M.K., uyuşturucuyu klozete döktü.

    Banyoda yapılan aramalarda klozetin içindeki uyuşturucuyu fark eden ekipler, uyuşturucuyu klozetten çıkardı.

    Evin değişik yerlerine gizlenmiş uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

    İstanbul’da uyuşturucuyu sıvılaştırıp içecek gibi saklayan şahıs tutuklandı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    M.K.'nin bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    İstanbul’da uyuşturucuyu sıvılaştırıp içecek gibi saklayan şahıs tutuklandı #3

    İstanbul’da uyuşturucuyu sıvılaştırıp içecek gibi saklayan şahıs tutuklandı #4

    İstanbul’da uyuşturucuyu sıvılaştırıp içecek gibi saklayan şahıs tutuklandı #5

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