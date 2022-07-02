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    İstanbul'da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı

    İstanbul Karaköy'de Şehir Hatları vapuru iskeleye çarptı. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 14:55
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    İstanbul'da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı

    İstanbul'da dümeni kitlenen ŞH-DURUSU isimli şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı.

    Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi.

    Savrulan yedi yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul'da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı VİDEO

    İstanbul da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı #1

    İstanbul da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı #2

    İstanbul da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı #3

    İstanbul da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı #4

    İstanbul da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı #5

    İstanbul da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı #6

    İstanbul da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı #7

    İstanbul da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı #8


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