İstanbul'da vatandaşın korkulu rüyası olan balistik yelekli silahlı çete çökertildi Bölgede adeta huzur bırakmayan saldırganlara yönelik yapılan operasyon kapsamında güvenlik güçleri yüzlerce saatlik görüntü inceleyerek çeteyi çökertti.

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İHA

İstanbul'un tüm ilçeleri, sokakları güvenli hale getiriliyor.

Bu kapsamda önceki hafta da Beyoğlu Okmeydanı'nda çalışma yapıldı.

Semtte bir süre önce plakasız motosiklet ve kask kullanan husumetli iki çete birbirlerine silahlı saldırılar düzenledi.

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Sürekli olarak semtin sokaklarında gece saatlerinde gerçekleşen saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ancak birçok ev ve araçta kurşun isabet etmesi nedeniyle maddi hasar oluştu. Saldırganlardan birini ateş açtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Ekipler harekete geçti

Son olayın ardından şikayetlerinde artması üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri düğmeye bastı.

Olayların yaşandığı sokaklardaki kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların motosiklet ve kask kullanarak olayları gerçekleştirdiğini tespit etti.

Saldırganlar bulundu

Ancak bu sayede yüzlerini gizleyen çete üyelerinin belirlenmesi için yüzlerce saatlik görüntü inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganların kimliklerini tespit etti.

Yakalandılar

Saldırganların 1 adet suç kaydı bulunan Veysi B. (21), 2 adet suç kaydı olan Ozan A. (19) ve 14 adet kaydı bulunan Yiğit Eren C. (20) olduğunun belirlenmesi üzerine evlerine baskın düzenlendi. Baskınlarda Ozan A. ve Veysi B. kıskıvrak yakalandı. Ozan A.’nın evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

Birbirine ateş açan şahıslar tutuklandı

Gözaltına alınan Ozan A. ve Veysi B.‘nin emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen Ozan A. ve Veysi B. çıkartıldığı mahkemece “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)