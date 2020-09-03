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- İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları
İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları
- İHA
- 03.09.2020 - 10:13
İstanbul’un Beylikdüzü, Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere çeşitli ilçelerinde özellikle son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları, vatandaşları adeta canından bezdirdi.
Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık zanlılarının metotları ise pes dedirtti.
SANİYELER İÇERİSİNDE HIRSIZLIK
Değerleri 10 ile 25 bin lira arasında değişen motosikletler, evlerin veya iş yerlerinin önünden saniyeler içinde çalınıyor. Vatandaşlar, özellikle son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarının önüne geçilmesini istiyor.
İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları İZLE
PES DEDİRTEN YÖNTEM: SABUNLU SU
Zanlılar, hızlı ve pratik olabilmek için motosikletle binaların önüne geliyor.
Motosikletlerin zincirle bağlı olmasına, direksiyonlarının kilitli ve alarm takılı olmasına rağmen engel tanımayan kişiler, yanlarında getirdikleri demir kesiciyle kilitleri teker teker kırıp, sabunlu su gibi yöntemlerle de alarmlarını susturuyor.
Hırsızların kullandıkları, “kasklı kamufle” sayesinde yüzleri de görünmüyor.