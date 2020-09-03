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İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları

İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları

Megakent'in çeşitli ilçelerinde motosikletlere dadanan hırsızlık çetesi, alınan tüm önlemlere rağmen durdurulamıyor. Son yapılan hırsızlık anları ise anbean kameraya yansıdı.