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    İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları

    Megakent'in çeşitli ilçelerinde motosikletlere dadanan hırsızlık çetesi, alınan tüm önlemlere rağmen durdurulamıyor. Son yapılan hırsızlık anları ise anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 10:13
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    İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları

    İstanbul’un Beylikdüzü, Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere çeşitli ilçelerinde özellikle son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

    Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık zanlılarının metotları ise pes dedirtti.

    SANİYELER İÇERİSİNDE HIRSIZLIK

    Değerleri 10 ile 25 bin lira arasında değişen motosikletler, evlerin veya iş yerlerinin önünden saniyeler içinde çalınıyor. Vatandaşlar, özellikle son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarının önüne geçilmesini istiyor.

    İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları İZLE

    PES DEDİRTEN YÖNTEM: SABUNLU SU

    Zanlılar, hızlı ve pratik olabilmek için motosikletle binaların önüne geliyor.

    Motosikletlerin zincirle bağlı olmasına, direksiyonlarının kilitli ve alarm takılı olmasına rağmen engel tanımayan kişiler, yanlarında getirdikleri demir kesiciyle kilitleri teker teker kırıp, sabunlu su gibi yöntemlerle de alarmlarını susturuyor.

    Hırsızların kullandıkları, “kasklı kamufle” sayesinde yüzleri de görünmüyor.

    İstanbul da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları #1

    İstanbul da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları #2

    İstanbul da vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları #3

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