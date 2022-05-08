Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
526.460
-3.74%
BTXN Coin
15.49
5.37%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    İstanbul'da, vatandaşları kandıran telefon dolandırıcıları kamerada

    Kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtan şahısların 1 buçuk milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin mağdurlardan para aldıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.
    • 08.05.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da, vatandaşları kandıran telefon dolandırıcıları kamerada

    İstanbul’da, telefonla aradıkları kişileri kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması için ekipler harekete geçti.

    Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı.

    İHA’nın haberine göre; şüphelilerin kurbanlarını telefonla aradıkları, sözde hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını daha sonra geri vereceklerini söyleyerek istedikleri tespit edildi.

    Şüphelilerin kurbanlarının oturdukları evlerin önünde, hatta kapılarına giderek para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlendi.

    Şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

    Bazı olaylarda, şüphelilerin güvenlik kamerasına yakalandıkları belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin sokak üzerinde kurbanlarıyla polis olduklarını söyleyip buluştukları ve paraları teslim aldıkları görüldü.

    Bir başka video kaydında ise şüphelinin evin kapısını çalarak para ve ziynet eşyalarını alarak hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

    İstanbul'da, vatandaşları kandıran telefon dolandırıcıları kamerada ViDEO

    5 farklı olayda 1 buçuk milyon lira dolandırdılar

    Polis delillerin toplanmasının ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Mehmet C.K.(23) ile Cihan P.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de benzer suçlardan polisle geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı.

    Şüphelilerin, 5 farklı olayda dolandırdıkları yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı Fatih'te bir döviz bürosu aracılığı ile transfer ettikleri belirlendi.

    İstanbul da, vatandaşları kandıran telefon dolandırıcıları kamerada #1

    İş yerine baskın düzenlendi

    Polis, söz konusu iş yerine baskın düzenledi.

    Dolandırıcılıktan elde edilen para olduğu değerlendirilen 18 bin lira, 24 bin 871 dolar ile 2 bin 555 euro ele geçirdi.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis şebekenin diğer üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

    İstanbul da, vatandaşları kandıran telefon dolandırıcıları kamerada #2

    İstanbul da, vatandaşları kandıran telefon dolandırıcıları kamerada #3

    İstanbul da, vatandaşları kandıran telefon dolandırıcıları kamerada #4

    İstanbul da, vatandaşları kandıran telefon dolandırıcıları kamerada #5


    İlginizi Çekebilir

    Maltepe'de taksici, bisikletli çocuğu yaraladı
    3. Sayfa

    Maltepe'de taksici, bisikletli çocuğu yaraladı

    Evi ve iş yeri yanan şahıs karşılıksız aşk kurbanı oldu
    3. Sayfa

    Evi ve iş yeri yanan şahıs karşılıksız aşk kurbanı oldu

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir