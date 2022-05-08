İstanbul'da, vatandaşları kandıran telefon dolandırıcıları kamerada

Kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtan şahısların 1 buçuk milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin mağdurlardan para aldıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da, telefonla aradıkları kişileri kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması için ekipler harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı.

İHA’nın haberine göre; şüphelilerin kurbanlarını telefonla aradıkları, sözde hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını daha sonra geri vereceklerini söyleyerek istedikleri tespit edildi.

Şüphelilerin kurbanlarının oturdukları evlerin önünde, hatta kapılarına giderek para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlendi.

Şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

Bazı olaylarda, şüphelilerin güvenlik kamerasına yakalandıkları belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin sokak üzerinde kurbanlarıyla polis olduklarını söyleyip buluştukları ve paraları teslim aldıkları görüldü.

Bir başka video kaydında ise şüphelinin evin kapısını çalarak para ve ziynet eşyalarını alarak hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

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5 farklı olayda 1 buçuk milyon lira dolandırdılar

Polis delillerin toplanmasının ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Mehmet C.K.(23) ile Cihan P.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de benzer suçlardan polisle geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin, 5 farklı olayda dolandırdıkları yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı Fatih'te bir döviz bürosu aracılığı ile transfer ettikleri belirlendi.

İş yerine baskın düzenlendi

Polis, söz konusu iş yerine baskın düzenledi.

Dolandırıcılıktan elde edilen para olduğu değerlendirilen 18 bin lira, 24 bin 871 dolar ile 2 bin 555 euro ele geçirdi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis şebekenin diğer üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.