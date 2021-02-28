İstanbul'da vergi dairesinde kapalı kapı sürprizi

Vergi borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, geldikleri kurumda kapının kapalı olduğunu gördü.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için vergi dairelerinin hafta sonu açık tutulmasına karar verildi.

Bu kapsamda ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakan vatandaşlar, vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun oluştuğu noktalardan birisi de İstanbul İkitelli’de bulunan vergi dairesi oldu.

KAPININ ÜZERİNDEN ATLADILAR

Dolapdere Sanayi Sitesi içindeki vergi dairesine giden yolda bulunan ve site yönetiminin sorumluluğunda olduğu öğrenilen sürgülü demir kapı kapalıydı.

Vatandaşların birçoğu demir kapının üzerinden atlamayı tercih ederken, bazıları da tel örgü kısmından geçerek vergi dairesine ulaştı.

VERGİ DAİRESİ AÇIK, KAPI KAPALI

Saatlerdir ödeme yapmak için sıra bekleyenlerden Mustafa Çakmak, “Saat 10.00’da geldim daha sıra gelmedi. İki saatte 80 kişi aldılar. Vergi dairesi açık, kapı kapalı. Çitlerin üzerinden atlayıp giriyoruz. Güvenliğe söyledik, biz bakmıyoruz dediler.” dedi.

"ÇİLE ÇEKİYORUZ"

Ödeme yapmak için çile çektiklerini belirten Fahri Demir isimli bir vatandaş da “Yapılandırma için para ödemeye geldik ama çile çekiyoruz, bariyerlerden atlamak zorunda kalıyoruz. Bir çare bulunması lazım.” ifadelerine yer verdi.