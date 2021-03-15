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    İstanbul’da video çekerek İETT çalışanını taciz eden kız

    İstanbul’da video çekerek İETT çalışanını taciz eden kız

    İstanbul'da bir genç kızın İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler büyük tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 11:38
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    Sosyal medya ağlarında popüler olmak uğruna çekilen çirkin görüntülere bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul'da bir genç kız, İETT çalışanını dans ederek taciz etti. O anlara ilişkin görüntüler ise müzikle montajlanarak sosyal medyada servis edildi.

    Talihsiz adamın tacizden kurtulmak için uzaklaştığı görülen görüntülerde, tacizci kızın ise adamın arkasından dalga geçerek gülmesi dikkat çekiyor.

    Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere tepki yağdı.

    İstanbul’da video çekerek İETT çalışanını taciz eden kadın VİDEO

    İstanbul’da video çekerek İETT çalışanını taciz eden kız #1

    İstanbul’da video çekerek İETT çalışanını taciz eden kız #2

    İstanbul’da video çekerek İETT çalışanını taciz eden kız #3

    İstanbul’da video çekerek İETT çalışanını taciz eden kız #4

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