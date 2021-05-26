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- İstanbul'da viyadük altında 4 otomobil yandı
İstanbul'da viyadük altında 4 otomobil yandı
Şişli Piyale Paşa Bulvarı altında bulunan 4 otomobilde çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yangında 2 otomobil ağır hasar aldı.
- İHA
- 26.05.2021 - 05:19
Şişli Piyale Paşa Bulvarı’nda yer alan viyadükte 4 otomobilde yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ekipler yangında kundaklamadan şüpheleniyor.
2 OTOMOBİLDE AĞIR HASAR OLUŞTU
Yangında 2 otomobilde ağır hasar oluşurken diğer 2 araçta maddi hasar oluştu.
Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.