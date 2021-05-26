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    İstanbul'da viyadük altında 4 otomobil yandı

    Şişli Piyale Paşa Bulvarı altında bulunan 4 otomobilde çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yangında 2 otomobil ağır hasar aldı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 05:19
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    İstanbul'da viyadük altında 4 otomobil yandı

    Şişli Piyale Paşa Bulvarı’nda yer alan viyadükte 4 otomobilde yangın çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

    Ekipler yangında kundaklamadan şüpheleniyor.

    2 OTOMOBİLDE AĞIR HASAR OLUŞTU

    Yangında 2 otomobilde ağır hasar oluşurken diğer 2 araçta maddi hasar oluştu.

    Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

    İstanbul da viyadük altında 4 otomobil yandı #1

    İstanbul da viyadük altında 4 otomobil yandı #2

    İstanbul da viyadük altında 4 otomobil yandı #3

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