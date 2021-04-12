İstanbul'da vurgun yapan 'otomobil' dolandırıcıları yakalandı

İnternet üzerinden araçlarını satmak isteyen şahıslara ulaşarak noterde para vermeden araçları üzerlerine geçiren 18 kişilik çete çökertildi.

İstanbul’un çeşitli yerlerinde internet üzerinden araçlarını satan kişilerle irtibata geçerek toplam 1.5 milyon lira vurgun yapan şüphelilerin tuzağı ortaya çıktı.

18 kişilik çete, iddiaya göre kendilerine ofis kiralayıp, araçlarını satmak isteyen kişilerele burada görüştü.

8 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Alıcı gibi davranıp kurbanlarıyla pazarlık yapan şüpheliler, satıcıyı ikna edip notere giderek aracı kendi üzerine yaptı. Paranın aktarıldığını iddia eden şüpheliler, banka hesaplarında ya da bankalarda teknik sorunlar yaşandığını söyleyerek araç sahiplerini oyaladı. Araçları aynı gün farklı kişilere satan çete üyeleri, aynı yöntemle 8 kişiyi dolandırdı.

Aynı şekilde dolandırılan A.B.'nin şikayeti üzerine polis operasyon başlattı.

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EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 18 şüpheliyi yaptıkları eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerin, bu yöntemle 8 kişinin aracını alarak aynı gün içinde başka kişilere satışını yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon saniye saniye kameralara kaydedildi. Bir diğer görüntüde ise şüpheli şahısların noterde satıcıyı ikna etmeleri ve imzayı atma anları kameralara yansıdı.