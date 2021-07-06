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- İstanbul'da yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik
İstanbul'da yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik
Taksim’de şemsiye satan yabancı uyruklu seyyar satıcı ile zabıta arasında gerginlik yaşandı. Zabıtalardan birinin 'Sana insanlık yok' cümlesi dikkatlerden kaçmadı.
- İHA
- 06.07.2021 - 18:11
- Güncelleme : 06.07.2021 - 18:15
İstanbul Taksim’de meydana gelen olayda aniden bastıran sağanak yağış sonrası şemsiye satan yabancı uyruklu satıcı ile şemsiyelere el koymak isteyen sivil zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Şemsiyelerini vermek istemeyen satıcının zabıta ekiplerine direnmesiyle olay büyüdü.
SEYYAR SATICIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK
Şemsiyelerini kaptıran yabancı uyruklu seyyar satıcı zabıtalara söz geçiremeyince kameralara saldırdı.
Zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası şemsiyeleri veren satıcı, zabıta ekipleri ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul'da yabancı uyruklu seyyar satıcı ve zabıta arasında gerginlik VİDEO
"SANA İNSANLIK YOK"
Öte yandan seyyar satıcıya müdahale eden zabıtalardan birinin "Sana insanlık yok." cümlesi dikkat çekti.
Zabıtanın bu üslubu tepkiyle karşılandı.