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    İstanbul'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı

    Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralanırken, olay anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 14:36
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    İstanbul'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı

    Dün akşam saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 871 Sokak üzerinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ve sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

    Bir süre tartışan gruplar daha sonra birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada, iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Kavgaya karıştığı öğrenilen şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde ve yabancı uyrukluların oturduğu öğrenilen binada incelemelerde bulunurken, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı ViDEO

    İstanbul da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı #1

    OLAY ANI KAMERADA

    Öte yandan, iki grup arasında yaşanan ve bıçakların kullanıldığı kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İstanbul da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı #2

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