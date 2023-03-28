İstanbul'da yağmura teslim İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.

AA

Türkiye bahar havasından çıkıyor.

Soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına almaya başladı.

Yurdun belli bölümlerinde kar yağışı beklenirken büyük bölümde yağmur etkili olacak.

İstanbul'da bu kapsamda yağmur gece saatlerinde başladı.

Gece başlayan yağmur devam ediyor

Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur sabaha kadar aralıklarla devam etti.

Yağmur nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Megakentin birçok noktasında aynı anda etkili olan yağış Taksim Meydanı'ndan görüntülendi.

Sabah da etkisini sürdüren yağmur iş için evinden çıkan İstanbulluları zorladı.

Trafikte yoğunluğa neden olan yağmurun devam etmesi beklenirken yetkililer olumsuz durumlara karşı uyarıda bulundu.