Gaziosmanpaşa'da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında dövdükten sonra serbest bıraktılar.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Karayolları Mahallesi'nde iddiaya göre; saat 02.40 sıralarında park halindeki bir otomobilin yanına gelen kişi, otomobilin kapısını zorlayarak açmaya çalıştı.

Mahalleliden meydan dayağı

İftar hazırlığı yapan çevre sakini ise durumu fark ederek otomobilin sahibine haber verdi. Aşağıya inen otomobilin sahibi ve yanındaki kişi, şüpheliyi yakaladı.

Bu iki kişi daha sonra sokak ortasında şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı.

İstanbul'da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdüler ViDEO

O anlar kamerada

DHA'nın haberine göre bir süre dayak yiyen şüpheli, serbest bırakılınca sokaktan ayrıldı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde ise bir kişi, depo olarak kullanılan bir binanın giriş katındaki daireye girdi.

Sesleri duyan bina sakinlerini durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, dairede bulunan şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.













