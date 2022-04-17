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    İstanbul'da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdüler

    Gaziosmanpaşa'da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında dövdükten sonra serbest bıraktılar.
    • DHA
    • 17.04.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 13:28
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    İstanbul'da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdüler

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Karayolları Mahallesi'nde iddiaya göre; saat 02.40 sıralarında park halindeki bir otomobilin yanına gelen kişi, otomobilin kapısını zorlayarak açmaya çalıştı.

    Mahalleliden meydan dayağı

    İftar hazırlığı yapan çevre sakini ise durumu fark ederek otomobilin sahibine haber verdi. Aşağıya inen otomobilin sahibi ve yanındaki kişi, şüpheliyi yakaladı.

    Bu iki kişi daha sonra sokak ortasında şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı.

    İstanbul'da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdüler ViDEO

    O anlar kamerada

    DHA'nın haberine göre bir süre dayak yiyen şüpheli, serbest bırakılınca sokaktan ayrıldı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde ise bir kişi, depo olarak kullanılan bir binanın giriş katındaki daireye girdi.

    Sesleri duyan bina sakinlerini durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, dairede bulunan şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

    İstanbul da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdüler #1

    İstanbul da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdüler #2

    İstanbul da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdüler #3

    İstanbul da yakaladıkları hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdüler #4


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