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İstanbul’da yakalanan 38 kaçak göçmen, Iğdır’da sınır dışı edilecek

İstanbul’da yakalanan 38 kaçak göçmen, Iğdır’da sınır dışı edilecek

Bir süre önce yapılan operasyonda yakalanan 15 farklı ülkeden 38 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır’a gönderildi.