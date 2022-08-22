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    İstanbul’da yakalanan 38 kaçak göçmen, Iğdır’da sınır dışı edilecek

    Bir süre önce yapılan operasyonda yakalanan 15 farklı ülkeden 38 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır’a gönderildi.
    • 22.08.2022 - 09:54
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    İstanbul’da yakalanan 38 kaçak göçmen, Iğdır’da sınır dışı edilecek

    Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Çalışmalar kapsamında, İstanbul’da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 ülkeden 38 kaçak göçmen yakalandı.

    İstanbul’dan Kars’a getirildiler

    AA’nın haberine göre; yakalanan kaçak göçmenler, hafta sonu Kars'a getirildi.

    Iğdır’dan ülkelerine gönderilecekler

    İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan kaçak göçmenler, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

    Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.

    İstanbul’da yakalanan 38 kaçak göçmen, Iğdır’da sınır dışı edilecek #1


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