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- İstanbul’da yakalanan 38 kaçak göçmen, Iğdır’da sınır dışı edilecek
İstanbul’da yakalanan 38 kaçak göçmen, Iğdır’da sınır dışı edilecek
Bir süre önce yapılan operasyonda yakalanan 15 farklı ülkeden 38 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır’a gönderildi.
- 22.08.2022 - 09:54
Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
Çalışmalar kapsamında, İstanbul’da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 ülkeden 38 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul’dan Kars’a getirildiler
AA’nın haberine göre; yakalanan kaçak göçmenler, hafta sonu Kars'a getirildi.
Iğdır’dan ülkelerine gönderilecekler
İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan kaçak göçmenler, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.