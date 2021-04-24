Bursa'da bir otomobilden 1 milyon lira çalan hırsızlar, İstanbul'da yakalandı. Hırsızların toplam 2,5 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi.

Bursa'da inşaat firması sahibi Osman K.'ye ait otomobilden 1 milyon 600 lira çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin başta Bursa olmak üzere 7 ilde vurgun yaptıkları ve parayı Kolombiya'ya kaçırdıkları belirlendi.

OTOMOBİLİN LASTİĞİNİ PATLATMIŞLAR

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arsasını 1 milyon 600 bin liraya satan Osman K., Tapu ve Kadastro 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nde teslim aldığı parayı arkadaşı C.P. ile bankaya yatırmak için otomobille yola çıktı. Ata Bulvarı’na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. İki arkadaş, patlayan lastiği yedeği ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde, paranın içinde bulunduğu çantanın olmadığını görüp, polise haber verdi.





LASTİK İÇİN ÖZEL YAPIM ÇİVİ

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Mobese kameralarını inceleyen polis, Osman K. ve arkadaşının bulunduğu otomobilin, başka araçL tarafından takip edildiği saptandı.

İstanbul'da yakalanan hırsızlardan 2,5 milyon liralık vurgun VİDEO





7 İLDE 2,5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin Kolombiya’dan gelen Z.M. ve L.G.O. çifti ile A.G.O. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin daha önce de Aydın, Adana, Samsun, Gaziantep, İzmir ve Antalya'da aynı yöntemle hırsızlık olaylarına karıştıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Antalya’ya gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, 7 ilde toplam 2,5 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi.

"EN FAZLA PARA BENDEN ÇALINDI"

Şüphelilerin yakalandığı öğrenip, polise başvuran Osman K., çalınan paranın Kolombiya'ya kaçırıldığını öğrendi. Yetkililerden yardım beklediğini ifade eden Osman K., "Hırsızlar en fazla parayı benden çaldılar. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.



