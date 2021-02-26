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- İstanbul'da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi
İstanbul'da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi
- DHA
- 26.02.2021 - 09:57
- Güncelleme : 26.02.2021 - 10:10
İstanbul'un Esenyurt Fatih Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli otomobil ile kaçmaya başladı.
Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısına saklandı.
ÇATIDA YAKALANDILAR
Otomobili bulan polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan şüphelileri çatıda yakaladı.
Ayrıca şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.
İstanbul'da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi VİDEO
"BIRAK ENİŞTEMİ ARAYACAĞIM"
Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.