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İstanbul'da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi

İstanbul'da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi

Esenyurt'ta, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheliden biri, yakalanınca polisi eniştesiyle tehdit etti.