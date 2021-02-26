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    İstanbul'da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi

    Esenyurt'ta, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheliden biri, yakalanınca polisi eniştesiyle tehdit etti.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 10:10
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    İstanbul'da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi

    İstanbul'un Esenyurt Fatih Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli otomobil ile kaçmaya başladı.

    Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısına saklandı.

    ÇATIDA YAKALANDILAR

    Otomobili bulan polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan şüphelileri çatıda yakaladı.

    Ayrıca şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.

    İstanbul'da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi VİDEO

    İstanbul da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi #1

    "BIRAK ENİŞTEMİ ARAYACAĞIM"

    Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

    İstanbul da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi #2

    İstanbul da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi #3

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    İstanbul da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi #8

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    İstanbul da yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi #10

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