İstanbul'da yakıt alan sürücü ödeme yapmadan kaçtı

Kopyalanmış ikiz plakalı aracıyla akaryakıt istasyonuna giren kimliği belirsiz sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ücreti ödemeden ortadan kayboldu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayaşehir'de gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, görevliden depoyu doldurmasını istedi.

DEPOYU FULLETİP KAÇTI

Bin 300 liralık dizel yakıt alan sürücü, görevlinin pompayı depo kapağından çıkarmasıyla hızla gaza basarak istasyondan kaçtı.

PLAKASI 'KOPYA' ÇIKTI

Olay sonrası sürücünün başka araca ait bir plakayı kopyaladığı belirlendi; ayrıca şu ana kadar 3 istasyondan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.