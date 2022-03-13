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    İstanbul'da yakıt alan sürücü ödeme yapmadan kaçtı

    Kopyalanmış ikiz plakalı aracıyla akaryakıt istasyonuna giren kimliği belirsiz sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ücreti ödemeden ortadan kayboldu.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 10:19
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    İstanbul'da yakıt alan sürücü ödeme yapmadan kaçtı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayaşehir'de gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, görevliden depoyu doldurmasını istedi.

    DEPOYU FULLETİP KAÇTI

    Bin 300 liralık dizel yakıt alan sürücü, görevlinin pompayı depo kapağından çıkarmasıyla hızla gaza basarak istasyondan kaçtı.

    PLAKASI 'KOPYA' ÇIKTI

    Olay sonrası sürücünün başka araca ait bir plakayı kopyaladığı belirlendi; ayrıca şu ana kadar 3 istasyondan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.

    İstanbul da yakıt alan sürücü ödeme yapmadan kaçtı #1

    İstanbul da yakıt alan sürücü ödeme yapmadan kaçtı #2


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