- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi
İstanbul'da yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi
Arnavutköy'de yakıtı biten İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi.
- DHA
- 21.07.2021 - 02:02
İstanbul'da, Arnavutköy'deki duraktan yolcularını alan Cevatpaşa-Taksim seferini yapan 32T nolu İETT otobüsü, Arnavutköy çıkışında, yakıtı bitince yol ortasında durmak zorunda kaldı.
TRAFİK DURDU
Yaklaşık 1 saat boyunca yakıt ikmali bekleyen otobüs, yolu kapatınca Arnavutköy'den çıkmak isteyen araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu.
İETT otobüsündeki yolcular ise başka otobüslere bindirilerek sorun çözülmeye çalışıldı.