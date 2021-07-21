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    İstanbul'da yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi

    Arnavutköy'de yakıtı biten İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi.
    • DHA
    • 21.07.2021 - 02:02
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    İstanbul'da yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi

    İstanbul'da, Arnavutköy'deki duraktan yolcularını alan Cevatpaşa-Taksim seferini yapan 32T nolu İETT otobüsü, Arnavutköy çıkışında, yakıtı bitince yol ortasında durmak zorunda kaldı.

    TRAFİK DURDU

    Yaklaşık 1 saat boyunca yakıt ikmali bekleyen otobüs, yolu kapatınca Arnavutköy'den çıkmak isteyen araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu.

    İETT otobüsündeki yolcular ise başka otobüslere bindirilerek sorun çözülmeye çalışıldı.

    İstanbul da yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi #1

    İstanbul da yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi #2

    İstanbul da yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi #3

    İstanbul da yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi #4

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