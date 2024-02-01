İstanbul'da "yan baktın" tartışması: Motosikletliyi yolda sıkıştırdı! Pendik'te trafikte minibüs sürücüsü ile motosiketli arasında çıkan tartışma, ilginç anlara sahne oldu. Motosikletliye tepki gösteren minibüs sürücüsü, "Ben sana korna mı çaldım neden dönüp bakıyorsun" dedi.

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İHA

Son zamanlarda sürücüler ile motosikletliler arasında çıkan tartışmalar, artmaya başladı.

Bu defa yaşanan tartışma ise İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi.

Evinden işine giden Mustafa Yıldırım adlı motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek için bekleyen 3 kişiyi görünce durdu ve yol verdi.

Arkasından gelmekte olan servis minibüsünün kendisine yakın şekilde durduğunu gören Yıldırım geri dönerek, minibüse baktı ardından yoluna devam etti.

Durumdan rahatsız oaln minibüs sürücüsü Zafer A. ise motosikletli Yıldırım’ı yolda sıkıştırarak durdurdu.

"Neden dönüp bakıyorsun" tartışması

Minibüsünden inen Zafer A., Yıldırım’ın kaskına vurdu ve ikili arasında tartışma başladı. Zafer A., ‘Ben sana korna mı çaldım neden dönüp bakıyorsun’ diyerek Yıldırım’a tepki gösterirken, Yıldırım ise ‘Ne kadar yanaştığına bakmak için döndüm’ diyerek kendisini savundu. İkili arasındaki tartışmanın kısa sürede sonlanmasıyla sürücüler yollarına devam etti.

Motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldırım olayın ardından şikayetçi oldu. Savcılık tarafından açılan soruşturma kapsamında, Zafer A.’nın trafiği tehlikeye sokma suçunu işlediği belirlendi. Şüpheli Zafer A. hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildi.

"Şikayetçi oldum ama..."

Olay hakkında konuşan Mustafa Yıldırım, “Motosiklet kullanıcısıyım daha doğrusu kullanıcısıydım. Bundan 4-5 ay önce evimden işime giderken sabah saatlerinde, 3 tane kız çocuğuna yol verirken arkadaki arabanın bana çok yanaşması ile birlikte sadece dönüp bakmamdan kaynaklanan bir durumdan dolayı araç sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldım. Ve bununla birlikte hakaret ve kısmi darpta bulunan arkadaştan şikayetçi oldum. Ama buna rağmen herhangi bir şey olmadı ve mahkeme celbi falan da gelmedi. Sadece arkadaş denetimli serbestlikle bırakıldı. Çünkü güya ilk suçuymuş.

Ama göründüğü kadarıyla insanların aldığı motorla, sürüş şekliyle ya da onun hoşuna gitmeyecek hareketler yaptığımızdan dolayı insanları bu şekilde manipüle etme ve darbetme konusunda kendini haklı gören bir insanla karşı karşıya geldim.

Şikayetçi olmama rağmen herhangi bir şey olmadı. Şu anda o arkadaş hala elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde herkese aynı şekilde muamele edebilir. Ve bu konudan dolayı rahatsız olduğumu dile getirmek istiyorum. Çünkü bu durumun başkasına da olmasını istemem ve bu tarz insanların araba sürmesini bile doğru bulmuyorum açıkçası” dedi.

Motosiklet sürücüsü ile servis minibüsü sürücüsünün trafikte yaşadığı tartışma ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)