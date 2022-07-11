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    İstanbul'da yanan dairenin sahibi kiracısını yumrukladı

    Avcılar'da bodrum kat dairedeki yangını kiracısının çıkardığını iddia eden ev sahibi kiracısına saldırdı.
    • 11.07.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 11:23
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    İstanbul'da yanan dairenin sahibi kiracısını yumrukladı

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

    Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    DHA'nın haberine göre o esnada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı.

    Kiracıyı yumrukladı

    Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. O anlar çevredekiler tarafından fotoğraflandı.

    Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi.

    Yangın, kısa sürede söndürüldü.

    İstanbul da yanan dairenin sahibi kiracısını yumrukladı #1

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