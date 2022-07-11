- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da yanan dairenin sahibi kiracısını yumrukladı
İstanbul'da yanan dairenin sahibi kiracısını yumrukladı
Avcılar'da bodrum kat dairedeki yangını kiracısının çıkardığını iddia eden ev sahibi kiracısına saldırdı.
- 11.07.2022 - 09:31
- Güncelleme : 11.07.2022 - 11:23
İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
DHA'nın haberine göre o esnada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı.
Kiracıyı yumrukladı
Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. O anlar çevredekiler tarafından fotoğraflandı.
Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.