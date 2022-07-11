İstanbul'da yanan dairenin sahibi kiracısını yumrukladı

Avcılar'da bodrum kat dairedeki yangını kiracısının çıkardığını iddia eden ev sahibi kiracısına saldırdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

DHA'nın haberine göre o esnada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı.

Kiracıyı yumrukladı

Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. O anlar çevredekiler tarafından fotoğraflandı.

Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi.

Yangın, kısa sürede söndürüldü.

























