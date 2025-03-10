Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da yanan otomobil 7 araca çarptı

İstanbul'da yanan otomobil 7 araca çarptı Avcılar'da kadın sürücünün alevleri söndürmek için yangın tüpüyle müdahale ettiği otomobil, aniden hareket ederek yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarptı. O anlar çevredekilerce kaydedildi.