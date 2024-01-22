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İstanbul'da yangın paniği! İş yeri alevlere teslim oldu

İstanbul'da yangın paniği! İş yeri alevlere teslim oldu Ataşehir'de bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.