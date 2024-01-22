DHA
İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.
Ataşehir bölgesinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Demir çelik atölyesinden yükselen alevler, kısa sürede yayılında bölgede korkuya neden oldu.
Ekipler müdahale etti
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevrede yoğun dumana neden olan yangına ekipler müdahalede bulundu.
Ekiplerin mücadelesiyle alevler kontrol altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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